NTTドコモは19日午前、SNS上での同社の通信障害を疑う声に対し、同社Webサイトで調査中とする案内を掲出した。設備故障による通信障害は確認されていないという。 同社では、「利用できない・しづらい」といった通信障害を訴える声があることを確認。 しかし、設備故障による通信サービスへの影響は確認できていないとして、「携帯電話サービスへの影響の可能性を踏まえて監視を継続する」としており、