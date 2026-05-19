◆ハイアット リージェンシー 東京の新様式ビュッフェ、最新情報！ローストビーフ、ステーキ、搾りたてモンブランも昨年オープンした、ハイアット リージェンシー 東京「Crossroads Kitchen」は、予約が取りづらいと大人気のレストラン。セミセルフ形式で、アラカルトのようなクオリティの料理を出来たて＆好きなだけ楽しむことができる“新様式ビュッフェ”に。2026年6月30日（火）までは、「初夏の恵み」が楽しめます。そこで、