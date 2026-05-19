“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレント・阿部なつきが夏らしいファッションを披露した。１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＮＩＣＥでお散歩」とフランスでのショットを公開。「Ｎｉｃｅの街並みが可愛すぎて、ずっとお散歩してた日」と記し、タンクトップに白のデニムパンツを合わせた爽やかなコーディネートを披露している。抜群のスタイルに、フォロワーからは「わーお」「スタイル抜群でとてもお美し