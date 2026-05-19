米国生産モデル「タンドラ」「ハイランダー」日本導入トヨタは2026年4月2日より、米国工場で生産しているピックアップトラック「タンドラ」とSUV「ハイランダー」を、日本国内でトヨタモビリティ東京を通じて正式に販売開始。これは、2026年2月に施行された「米国製乗用車の認定制度」が活用されています。この制度により、日本国内で追加試験を実施しなくても、米国の安全基準に適合した車両を日本で販売できるようになりまし