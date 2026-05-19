北朝鮮の朝鮮労働党機関紙・労働新聞は最近、「法的処罰を受けた父」を持つ女性が金正恩総書記に花束を渡したエピソードを報じ、「党の恩情」を強調した。いつものプロパガンダ記事ではあるが、韓国の独立系メディア「サンドタイムズ」はこの演出について「連座制緩和を示唆するシグナル」の可能性を指摘した。北朝鮮では長年、罪を犯した本人だけでなく家族や親族まで処罰対象とする「連座制」が存在してきた。特に故・金日成主席