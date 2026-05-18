◇大相撲夏場所９日目（１８日、東京・両国国技館）幕内在位１００場所目の西前頭１３枚目・玉鷲は東同１２枚目・獅司に突き落とされ、初日から９連敗となった。４１歳は立ち合いで頭を下げて勢いよく突っ込んだが、獅司が左に変化。転がるように土俵に落ちた。相手の立ち合い変化は頭になかったといい、「そういうイメージはなかった。獅司って逃げるんですね」と苦笑い。観客を沸かせる真っ向勝負ができなかった悔しさはある