俳優でＭ！ＬＫの佐野勇斗（２８）が１８日、東京・中池袋公園で行われたアニメ映画「トイ・ストーリー５」（７月３日公開）の日本語版声優お披露目イベントに出席。今作から登場する新キャラクターであるスマーティー・パンツ役の声優を務めることが発表された。おもちゃの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえない絆を描く「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。佐野は毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のおもちゃで