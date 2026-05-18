俳優・鈴木亮平の公式Instagramが更新され、稽古場で撮影された4枚のオフショットが公開された。 参考：『リブート』『冬のさ春のね』の共通点と決定的な違い令和ドラマのトレンドはリアリズム？ 投稿された写真には、黒のTシャツ＆パンツ姿の鈴木が、共演者と銃を構え合うアクション稽古に臨む姿が収められている。倉庫のような空間でハンドガンを向けられながら低く身を沈めるカット、銃を奪い合うように組み合う