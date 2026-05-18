きょうの県内は気温が上がり、富山空港などで今年初めて３０度以上の「真夏日」となるなど、今年一番の暑さとなりました。この暑さに県内では涼を求め、早くもあの食べ物が売れていました。県内は朝から強い日差しが照り付け、暑い一日となりました。最高気温は、富山空港で３１．５度、富山市八尾町で３１．４度、南砺市高宮で３０度ちょうどと、今年初めて３０度以上の「真夏日」となりました。またこのほかの観測地点も軒並み２