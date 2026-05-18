きょうの県内は気温が上がり、富山空港などで今年初めて３０度以上の「真夏日」となるなど、今年一番の暑さとなりました。この暑さに県内では涼を求め、早くもあの食べ物が売れていました。



県内は朝から強い日差しが照り付け、暑い一日となりました。

最高気温は、富山空港で３１．５度、富山市八尾町で３１．４度、南砺市高宮で３０度ちょうどと、今年初めて３０度以上の「真夏日」となりました。またこのほかの観測地点も軒並み２５度以上の「夏日」となり、今年一番の暑さとなりました。県内はあすも気温が上がりそうです。予想最高気温は富山市で３０度、高岡市伏木で２７度など、７月上旬から中旬並みの暑さとなる見込みです。





今年一番の暑さとなった県内。射水市にあるカフェには、少しでも涼もうとたくさんの人が訪れていました。みなさんのお目当ては…ミチツムギ 吉野里彩子店長「お待たせしました、ストロベリーレアチーズケーキです。お楽しみください」かき氷です。ふわふわの氷に、たっぷりのフルーツがトッピングされています。この店では、一年中冷たいかき氷を楽しむことができ、きょうも午前中から多くの客が訪れていました。高岡市から来た女性「最近すっごく暑かったから、なんか冷たいもの食べたいなと思って来ました」Ｑ食べてみて涼めましたか？「はい、めっちゃ涼しいです今」店によりますと、大型連休ごろからかき氷を求めて来店する客が増えているということです。吉野里彩子店長「夏の期間が早くなって長くなっているので、その分かき氷を楽しんでくださる方は増えているのかなと思います」ＫＮＢのまとめでは県内できょう午後４時半までに、熱中症とみられる症状で３人が病院に運ばれ、このうち２人が中等症です。小まめに水分や休憩をとるなど、暑さ対策を心がけてください。