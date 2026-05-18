出色の個性を与える直列5気筒ターボ直列5気筒ターボエンジンを積んだ、アウディRS3。1、2、4、5、3という点火順序が、このホットハッチへ出色の個性を与えている。【画像】399psで迎える50周年RS3 コンペ・リミテッド初代と2代目競合ホットハッチも全138枚アイドリング時には、工業的で無機質なノイズが耳に届く。だが7000rpmまで引っ張れば、快感を呼び起こす美声を奏でる。変速時の4000rpm前後の唸りと、ウェイストゲー