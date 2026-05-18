◆大相撲夏場所９日目（１８日・両国国技館）小結・若隆景（荒汐）は、新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）を寄り切られ、２敗目となった。過去１勝４敗の相手の突き押しに、懐に入れず、土俵を割った。西前頭３枚目・王鵬（大嶽）との前日の一番では、左前まわしを素早く取ると、左へ回り、相手の体勢を崩し、勝利。低い当たりからの速い攻めで、優勝争いを盛り上げているが、この日は黒星となった。