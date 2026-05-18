栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われて死傷した事件で、栃木県警が5月17日、指示役とみられる20代の夫婦を強盗殺人の疑いで逮捕したと報じられています。報道によると、夫（28）は海外に出国しようとしていたところを、羽田空港の国際線ターミナルで逮捕されました。一方、妻（25）は、横浜市内のビジネスホテルで生後7カ月の娘と一緒にいたところを確保されたとのことです。両親がともに逮捕されてしまった場合、残され