北朝鮮の金正恩総書記が17日、全軍の師団・旅団指揮官を平壌に招集した。朝鮮中央通信（KCNA）によれば、金正恩氏は「全ての空間における作戦概念を新しく定義」する必要性を強調し、「軍事組織構造の改編」や「第１線部隊の強化」構想を披歴したという。北朝鮮メディア特有の誇張表現を差し引いても、今回の会合で語られたのは単なる“精神論”ではない。ロシア・ウクライナ戦争の戦訓を踏まえた、北朝鮮軍の本格的な軍制改革の予