2026年5月20日（水）発売のタナカヒロキ氏の初小説『陽と月』(KADOKAWA刊)の刊行を記念し開催された「『陽と月』×monogatary.com発売記念コラボコンテスト」の受賞作が決定しました。この記事の画像を見る 今回の書籍化記念コラボ企画では『陽と月』の作中でもモチーフの一つとなったLEGO BIG MORLの楽曲「Ray」をインスピレーションの源にした「今は会えないけれど、心にのこる人」のお題に計268作の応募作品が集まりました。mon