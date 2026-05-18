麻生氏個人の思惑も本当に“高市早苗（65）応援団”なのだろうか……。５月７日に明らかになった自民党内の議員グループ『国力研究会』。５月21日には第１回の会合が開かれる予定だ。永田町で注目されているのが、その発起人の豪華さだ。筆頭は麻生太郎副総裁（85）。そこに小泉進次郎防衛大臣（45）、茂木敏充外務大臣（70）、小林鷹之政調会長（51）など、政権の中枢に座る大物がずらっと名を連ねる。「この会は、高市首相を支え