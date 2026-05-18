記事ポイント神奈川県の湘南長沢幼稚園が、保育時間内に毎日30分のオンライン英語レッスンを2年間継続し、年長児全員が2026年6月に児童英検（ブロンズ）を受験しますネイティブ講師によるLIVE形式で5〜7分の短時間セッションを組み合わせた構成により、保育士の負担を増やさずに英語教育を実施しています来年度の年長児はシルバーレベルに到達する見込みで、英語力の「見える化」が園選びの新しい基準になりつつあります 神奈