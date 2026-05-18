世界保健機関（WHO）は、コンゴ民主共和国とウガンダでのエボラ出血熱の感染拡大を踏まえ、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）を宣言した。コンゴ民主共和国のイトゥリ州では、確定症例8件、疑い症例246件、死亡疑い例80件が報告されている。ウガンダでも確定症例が報告されている。最初に採取された検体の陽性率が高く、疑い症例の増加傾向や州全体で死亡例が集中していることから、大規模なアウトブレイクが発生す