【その他の画像・動画等を元記事で観る】 sumikaが9月から12月にかけて、全国ツアー『Flugel Letter』を開催する。 ■オフィシャルファンクラブでは先行受付を実施中 今回のツアーは、初日9月24日大阪・Zepp Osaka Baysideを皮切りに各地Zeppを巡りながら、ツアーファイナルは東京ガーデンシアター2DAYSで締めくくる全16公演となっている。sumikaのオフィシャルファンクラブ「ATTiC ROOM」で