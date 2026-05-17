死んだユキヒョウの「リアン」（名古屋市の東山動植物園提供）東山動植物園（名古屋市千種区）は17日、絶滅の恐れがあるユキヒョウの雌「リアン」が死んだと発表した。急性心不全の疑いがある。15歳で、人間では75歳前後に相当するという。園によると、16日夕まで餌を食べるなど変わった様子はなかったが、17日午前、寝台に横たわり死んでいたのを飼育員が発見した。リアンは2011年5月に札幌市円山動物園で生まれ、16年3月に