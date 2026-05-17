【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第17節】(ギケンス)高知 0-1(前半0-1)愛媛<得点者>[愛]田口裕也(13分)<警告>[高]深川大輔(54分)、小林大智(65分)[愛]斉藤涼優(31分)、杉山耕二(63分)、樺山諒乃介(85分)、山原康太郎(87分)観衆:7,867人主審:岡宏道