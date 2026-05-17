[5.17 J1百年構想リーグ WEST第17節](サンガS)※15:00開始主審:飯田淳平<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 94 村上昌謙DF 22 須貝英大DF 34 エンリケ・トレヴィザンDF 44 佐藤響DF 50 鈴木義宜MF 6 ジョアン・ペドロMF 25 尹星俊MF 48 中野瑠馬FW 9 ラファエル・エリアスFW 17 アレックス・ソウザFW 18 松田天馬控えGK 1 太田岳志DF 3 麻田将吾DF 5 アピアタウィア久DF 40 石田侑資MF 7 奥川雅也MF 16 平岡大陽MF 77 新