ENHYPEN（エンハイプン）が、初めて5億ストリーミング達成曲を出した。世界最大級のオーディオ・ストリーミングサービスSpotifyは16日「14日の時点で『Bite Me』が累積再生回数5億1954万2000回を達成した」と発表した。同曲は4枚目ミニアルバム「DARK BLOOD」のタイトル曲で、23年5月にリリースした。20年11月にデビューし、これまでミニアルバム、正規アルバム、シングル、スタジオアルバムなど、10枚以上のアルバムを発表してお