◆2025年の新店を巡る、下北沢さんぽ。カフェや花屋さんなどおすすめ4選をご紹介ここ数年の再開発で、個性豊かなお店が続々開業している「下北沢」。今回は、飲食店や、心くすぐる花屋さんなど2025年にオープンしたばかりの新店をご紹介。辛味がクセになる絶品中華や、100％ビーガンのベーカリーなど気になるお店を取材しました。探検するように街を歩けば、新しい出会いがあるはず。ぜひ、下北沢のおさんぽを楽しんでください。◆