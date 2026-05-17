●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り 5/15終値 決算期 1積水ハウスＲ8.01 84,50026/04 2ホテルリート6.78 76,40026/12 3いちごホテル6.65107,30026/07 4マリモリート6.38109,80026/06 5ミラースＲ6.26 86,20026/08 6セント