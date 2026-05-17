●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】

順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 5/15終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　8.01　 84,500　　26/04
　2　　<8985>　ホテルリート　　　6.78　 76,400　　26/12
　3　　<3463>　いちごホテル　　　6.65　107,300　　26/07
　4　　<3470>　マリモリート　　　6.38　109,800　　26/06
　5　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.26　 86,200　　26/08
　6　　<3488>　セントラルＲ　　　6.23　107,400　　26/08
　7　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.23　 60,800　　26/06
　8　　<2989>　東海道リート　　　6.21　104,100　　26/07
　9　　<8958>　グロバワン　　　　6.12　117,200　　26/03
　10　 <401A>　霞ヶ関ホテル　　　6.06　 96,700　　26/07

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.96　118,500　　26/07
　12　 <3468>　スターアジア　　　5.92　 55,700　　26/07
　13　 <3472>　ホテルレジＲ　　　5.90　 69,100　　26/05
　14　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.78　 45,000　　26/04
　15　 <2972>　サンケイＲＥ　　　5.75　123,900　　26/08
　16　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.67　134,100　　26/04
　17　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.66　111,700　　26/07
　18　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.63　 77,100　　26/08
　19　 <8966>　平和不リート　　　5.62　142,000　　26/05
　20　 <3249>　産業ファンド　　　5.59　143,100　　26/07

　21　 <3296>　日本リート　　　　5.48　 88,400　　26/06
　22　 <3292>　イオンリート　　　5.46　124,200　　26/07
　23　 <3466>　ラサールロジ　　　5.41　149,400　　26/08
　24　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.40　240,900　　26/04
　25　 <8960>　ユナイテッド　　　5.35　170,000　　26/05
　26　 <8953>　都市ファンド　　　5.25　113,600　　26/08
　27　 <8964>　フロンティア　　　5.24　 83,900　　26/06
　28　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　5.21　160,000　　26/04
　29　 <8975>　いちごオフィ　　　5.20　 87,500　　26/04
　30　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　5.12　121,500　　26/08

　31　 <3459>　サムティＲ　　　　5.10　101,900　　26/07
　32　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　5.08　151,200　　26/06
　33　 <8954>　オリックスＦ　　　5.05　 97,000　　26/08
　34　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　5.00　160,000　　26/08
　35　 <8986>　大和証券リビ　　　4.94　105,300　　26/03
　36　 <8979>　スターツプロ　　　4.92　189,200　　26/04
　37　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.91　135,100　　26/08
　38　 <8961>　森トラストＲ　　　4.90　 74,000　　26/08
　39　 <3462>　野村マスター　　　4.74　155,800　　26/08
　40　 <8984>　ハウスリート　　　4.74　123,300　　26/08

　41　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.72　131,400　　26/07
　42　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.69　133,900　　26/04
　43　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.64　136,500　　26/05
　44　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.64　 92,700　　26/07
　45　 <8976>　大和オフィス　　　4.59　329,500　　26/05

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