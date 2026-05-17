【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (5月15日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 5/15終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 8.01 84,500 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.78 76,400 26/12
3 <3463> いちごホテル 6.65 107,300 26/07
4 <3470> マリモリート 6.38 109,800 26/06
5 <3492> ミラースＲ 6.26 86,200 26/08
6 <3488> セントラルＲ 6.23 107,400 26/08
7 <8963> ＩＮＶ 6.23 60,800 26/06
8 <2989> 東海道リート 6.21 104,100 26/07
9 <8958> グロバワン 6.12 117,200 26/03
10 <401A> 霞ヶ関ホテル 6.06 96,700 26/07
11 <2971> エスコンＪＰ 5.96 118,500 26/07
12 <3468> スターアジア 5.92 55,700 26/07
13 <3472> ホテルレジＲ 5.90 69,100 26/05
14 <3476> Ｒみらい 5.78 45,000 26/04
15 <2972> サンケイＲＥ 5.75 123,900 26/08
16 <3451> トーセイＲ 5.67 134,100 26/04
17 <3455> ヘルスケアＭ 5.66 111,700 26/07
18 <3290> Ｏｎｅリート 5.63 77,100 26/08
19 <8966> 平和不リート 5.62 142,000 26/05
20 <3249> 産業ファンド 5.59 143,100 26/07
21 <3296> 日本リート 5.48 88,400 26/06
22 <3292> イオンリート 5.46 124,200 26/07
23 <3466> ラサールロジ 5.41 149,400 26/08
24 <3287> 星野Ｒリート 5.40 240,900 26/04
25 <8960> ユナイテッド 5.35 170,000 26/05
26 <8953> 都市ファンド 5.25 113,600 26/08
27 <8964> フロンティア 5.24 83,900 26/06
28 <8972> ＫＤＸ不動産 5.21 160,000 26/04
29 <8975> いちごオフィ 5.20 87,500 26/04
30 <3481> 菱地所物流Ｒ 5.12 121,500 26/08
31 <3459> サムティＲ 5.10 101,900 26/07
32 <3487> ＣＲＥロジ 5.08 151,200 26/06
33 <8954> オリックスＦ 5.05 97,000 26/08
34 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 5.00 160,000 26/08
35 <8986> 大和証券リビ 4.94 105,300 26/03
36 <8979> スターツプロ 4.92 189,200 26/04
37 <3281> ＧＬＰ 4.91 135,100 26/08
38 <8961> 森トラストＲ 4.90 74,000 26/08
39 <3462> 野村マスター 4.74 155,800 26/08
40 <8984> ハウスリート 4.74 123,300 26/08
41 <3234> 森ヒルズＲ 4.72 131,400 26/07
42 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.69 133,900 26/04
43 <3279> ＡＰＩ 4.64 136,500 26/05
44 <8967> 日本ロジ 4.64 92,700 26/07
45 <8976> 大和オフィス 4.59 329,500 26/05
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株探ニュース
順位 コード 銘柄 利回り 5/15終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 8.01 84,500 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.78 76,400 26/12
3 <3463> いちごホテル 6.65 107,300 26/07
4 <3470> マリモリート 6.38 109,800 26/06
5 <3492> ミラースＲ 6.26 86,200 26/08
6 <3488> セントラルＲ 6.23 107,400 26/08
7 <8963> ＩＮＶ 6.23 60,800 26/06
8 <2989> 東海道リート 6.21 104,100 26/07
9 <8958> グロバワン 6.12 117,200 26/03
10 <401A> 霞ヶ関ホテル 6.06 96,700 26/07
11 <2971> エスコンＪＰ 5.96 118,500 26/07
12 <3468> スターアジア 5.92 55,700 26/07
13 <3472> ホテルレジＲ 5.90 69,100 26/05
14 <3476> Ｒみらい 5.78 45,000 26/04
15 <2972> サンケイＲＥ 5.75 123,900 26/08
16 <3451> トーセイＲ 5.67 134,100 26/04
17 <3455> ヘルスケアＭ 5.66 111,700 26/07
18 <3290> Ｏｎｅリート 5.63 77,100 26/08
19 <8966> 平和不リート 5.62 142,000 26/05
20 <3249> 産業ファンド 5.59 143,100 26/07
21 <3296> 日本リート 5.48 88,400 26/06
22 <3292> イオンリート 5.46 124,200 26/07
23 <3466> ラサールロジ 5.41 149,400 26/08
24 <3287> 星野Ｒリート 5.40 240,900 26/04
25 <8960> ユナイテッド 5.35 170,000 26/05
26 <8953> 都市ファンド 5.25 113,600 26/08
27 <8964> フロンティア 5.24 83,900 26/06
28 <8972> ＫＤＸ不動産 5.21 160,000 26/04
29 <8975> いちごオフィ 5.20 87,500 26/04
30 <3481> 菱地所物流Ｒ 5.12 121,500 26/08
31 <3459> サムティＲ 5.10 101,900 26/07
32 <3487> ＣＲＥロジ 5.08 151,200 26/06
33 <8954> オリックスＦ 5.05 97,000 26/08
34 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 5.00 160,000 26/08
35 <8986> 大和証券リビ 4.94 105,300 26/03
36 <8979> スターツプロ 4.92 189,200 26/04
37 <3281> ＧＬＰ 4.91 135,100 26/08
38 <8961> 森トラストＲ 4.90 74,000 26/08
39 <3462> 野村マスター 4.74 155,800 26/08
40 <8984> ハウスリート 4.74 123,300 26/08
41 <3234> 森ヒルズＲ 4.72 131,400 26/07
42 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.69 133,900 26/04
43 <3279> ＡＰＩ 4.64 136,500 26/05
44 <8967> 日本ロジ 4.64 92,700 26/07
45 <8976> 大和オフィス 4.59 329,500 26/05
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