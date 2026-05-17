陸上自衛隊は１７〜２２日、沖縄県・先島諸島の宮古、石垣、与那国の３島で、南西地域の抑止力、対処力の向上に特化した陸上総隊演習を初めて実施する。九州や北海道など各方面隊の隊員約３００人のほか、在沖縄米海兵隊員約２０人も参加。同諸島周辺で活動を活発化させる中国などを念頭に、機動展開や輸送訓練を通じて日米の連携強化を図る。石垣港（石垣市）には１６日、訓練で使われる陸自車両を載せた民間の船が到着した。