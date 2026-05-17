アルナスルを破って初優勝を果たし、喜ぶG大阪イレブン＝リヤド（ゲッティ＝共同）サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の下位大会、ACL2は16日、リヤドで決勝が行われ、G大阪は敵地でアルナスル（サウジアラビア）に1―0で勝って初優勝した。2008年のACL以来となるアジアでのタイトル獲得。26〜27年シーズンのACLEにプレーオフから参加する。G大阪は前半にヒュメットの得点で先制。ポルトガル代表のクリ