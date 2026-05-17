日本の個人金融資産約1,700兆円のうち、約6割にあたる「1,000兆円」を60代以上の高齢層が保有しています。莫大なシニア資産の行方が社会問題となるなか、自身の資産9,000万円を「死ぬまでに使い切る」と宣言したシュウジさん（仮名・74歳）。しかし、その徹底した「使い切り」の姿勢ゆえに、娘とは絶縁状態に。元金融マンが家族と距離を取ってまで「残高ゼロ」にこだわる理由とは。「9,000万円を90歳で使い切る」元金融マンの資産