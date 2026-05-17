名古屋市中村区の交差点で16日夜、緊急走行中のパトカーが乗用車と衝突する事故があり、あわせて3人がケガをしました。16日午後8時半過ぎ、中村区の稲葉地本通の交差点で緊急走行中のパトカーが北へ向かって赤信号の交差点に入ったところ、西へ向かって直進してきた乗用車と衝突しました。この事故でパトカーを運転していた愛知県警中村警察署地域課の巡査部長(42)と助手席に乗っていた巡査(24)が軽いケガ