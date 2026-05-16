道の駅の特徴 大子町は茨城県北西部に位置する町で、福島県や栃木県の県境に接している。大子町は日本三名瀑の国名勝・袋田の滝があることで知られており、町の中心には清流・久慈川が流れ、名水100選に選ばれた「八溝川湧水群」がある八溝山、奇岩・怪石のつくりだす男体山など、豊かな自然に恵まれた場所である。 道の駅は国道118号沿い、久慈川のほとりにあり、奥久慈の食と温泉を楽しむことができる場所となっている。物産