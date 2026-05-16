なぜか前髪がしっくりこないと感じていませんか？以前は「前髪あり＝若く見える」「前髪なし＝大人っぽい」といった印象の違いで選ばれることが多かったですが、2026年春夏は、“前髪あり・なし”そのものより、“顔まわりをどうつなげるか”が印象を左右する時代になっています。特に大人世代は、前髪だけを整えすぎると、どこか古く見えたり、“頑張っている感”が出やすくなることも。今季は、透け感・流れ・顔まわりのつながり