服やヘアを整えているのに、なぜか全体が古く見えてしまう時に見直したいのがメイクです。2026年春夏は、“盛る”より“整える”がキーワード。しっかり作り込むよりも、素肌感や血色感を自然に引き出した“抜け感のあるメイク”へとトレンドが変化しています。一方で、以前の感覚のままメイクを続けていると、どこか重たく、頑張りすぎた印象に見えてしまうことも。今っぽさの鍵は、“メイクしている感”を強く出しすぎないことに