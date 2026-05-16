【横浜創学館−浦和学院】２回、２点適時打三塁打を浴びた横浜創学館の先発上村（左）＝柏の葉公園野球場高校野球の第７８回春季関東大会は１６日、千葉県の柏の葉公園野球場などで１、２回戦を行った。横浜（神奈川１位）が準々決勝に駒を進め、横浜創学館（神奈川２位）は初戦の２回戦で姿を消した。国士舘（東京２位）と対戦した横浜は、初回に２四球などで１点を先制されたが、二回に河内景虎（２年）の中前２点適時打で逆