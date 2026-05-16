【モデルプレス＝2026/05/16】timelesz（タイムレス）の篠塚大輝が2026年5月16日、自身がパーソナリティを務めるTBSラジオの新番組「…＆シノ！from timelesz」（読み方：アンドシノフロムタイムレス／毎週土曜16時〜16時30分）に出演。過去のバイト経験を明かした。【写真】timelesz篠塚「雰囲気全然違う」と話題のメガネ姿◆篠塚大輝、過去のバイト先告白この日は、お笑いコンビ・ニッチェをゲストに迎え、バイト時代についてト