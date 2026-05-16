オークション会社の東西ニューアートは6月13日、東京・銀座で公開オークションを開催。近代日本画の巨匠・横山大観（1868〜1958）の希少な大作が登場する。【画像】オークションに登場する美術品同オークションでは、市場流通の限られる横山大観作品を中心に、時代やジャンルを横断しながら、選び抜かれた多彩な作品を取りそろえた。大観による大型作品《霊峰不二》をはじめ、近代日本画、西洋装飾美術、東洋美術、モダン・コ