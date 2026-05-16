●エンゼルス0−6ドジャース○＜現地時間5月15日エンゼル・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが“フリーウェイ・シリーズ”初戦に快勝。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」で3試合ぶりに先発出場し、4打数1安打を記録した。エンゼルス先発は3年目右腕コハノビツ。初回の第1打席はカウント2-2から内角低めのシンカーで空振り三振。3回表の第2打席はフルカウントから低めのシンカーを見極め、四球で出塁した。