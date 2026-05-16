【新潮社の秘蔵写真】ポーズがすでに粋！銀座の映画に出演した俳優たち歴史ある日本一の繁華街「銀座」とはもともと、江戸時代に置かれた銀貨の鋳造所を指す言葉だった。いまでは日本一の繁華街の地名・東京都中央区銀座だが、当時の銀座役所があった場所には「銀座発祥の地」の石碑が残る。繁華街としての発展は明治以降。それから現在まで、銀座のショーウインドーに映っていたのは、そぞろ歩く人々と日本の発展だった。そんな