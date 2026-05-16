函館競輪場のG3「五稜郭杯争奪戦」は3日目を迎える。準決の注目は10Rだ。連勝で勝ち上がった松浦が中心。ライン構成は犬伏―松浦の中四国勢、山崎―成田の福島勢、後藤―井上の九州勢、橋本―長谷部―不破の岐阜勢で4分戦。積極型がそろい激戦が予想されるが、犬伏の仕掛けに乗って松浦が直線で伸びて首位。成田は山崎の仕掛け次第で番手から追い込んで逆転がある。九州コンビも侮れない。＜1＞犬伏湧也赤板で接触があって