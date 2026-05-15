食事は1日1回、午後5時に就寝して、午後11時に起床。翌朝5時までヨガをする生活を公言している俳優の片岡鶴太郎が、Instagramで「極限まで体脂肪を削ぎ落とした」と “ソリッドボディ” を公開。その研ぎ澄まされた肉体に注目が集まっている。「5月14日にInstagramを更新した鶴太郎さんは、ボクサーブリーフ1枚での写真を複数アップ。背中のカットにくわえ、ファイティングポーズを取るカットなど8枚の写真を披露しましたが、無