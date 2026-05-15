ここからはしずおか献立予報をお伝えしていきます。このコーナーは今日スーパーで聞いた今お得なお野菜をお値段とともに、そのお野菜を使った簡単レシピもご紹介していきます。今日ご紹介していただくのはこの方です。富士屋中田店荒川店長。今日おすすめする食材ですがこちらです。「レタス」。このレタスが、先週よりおよそ3割ほど安くなっているそうなんです。その理由が、夏の一大産地である長野県