お笑いコンビ「マヂカルラブリー」野田クリスタル（39）が、14日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演し、40代芸人を反面教師に若者へ警鐘を鳴らした。トークテーマは「若手っぽい仕事してるけど意外と40歳いってる芸人」。40代で体を張ったり、若手とみられがちな立ち位置について語り合った。「ハライチ」澤部佑は、社会に出た同世代と話が合わないことを告白した。すると相方の岩井勇気も「無知と