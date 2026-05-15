大日精化工業 [東証Ｐ] が5月15日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.4％増の84.9億円になり、27年3月期も前期比11.9％増の95億円に伸びる見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は55円とする方針で、株式分割を考慮した実質配当は前期配当と変わらない。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比22.1％増の15.5億円に伸び、売上営業利益率は前