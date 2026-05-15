株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）が運営するラーメンチェーン「幸楽苑」は、5月16日〜5月18日の3日間限定で、全店にて「郡山ブラックフェア」を開催する。今年で3回目となる同フェアは、福島県郡山市のご当地ラーメン「郡山ブラック」を全国の幸楽苑で楽しめる企画。「郡山ブラック」と「郡山ブラック素らーめん餃子セット」の2商品を、特別価格の税込500円で販売する。〈漆黒スープが特長のご当地ラーメン〉「郡山ブラック」