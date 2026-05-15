5人組グループ・嵐が、きょう15日〜17日の3日間、ライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』京セラドーム大阪公演を行う。大阪各所が歓迎ムードとなっており、阪急うめだ本店は粋な演出を実施している。【画像】嵐＆ファンへ「WELCOME OSAKA」阪急うめだ本店ビジョンのイメージ阪急うめだ本店は期間中、全館BGMが嵐の楽曲に変更され、「A・RA・SHI」「Love so sweet」「カイト」「Monster」「Happiness」などの