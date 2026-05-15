「取引先にパワハラ気質の人がいる」。そんな相手を前にすると、どう対応すべきか迷ってしまう。下手な手を打てば、状況を悪化させることもある。だが、強く見える相手ほど、実は不安や自信のなさを抱えていることもあるという。反論も沈黙も通用しない相手に、どう向き合えばいいのか。※本稿は、副業・起業アドバイザーの三浦孝偉『「浅い人間関係」がうまくいく 「20点」でつきあうコミュニケーション術』（清談社Publico）の一