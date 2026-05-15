海外サイト『Mad Football』が５月12日、2006人のアジアベスト11を発表。以下のような顔ぶれとなり、日本から半数以上の６人が選出された。 GKアリレザ・ベイランバンド（イラン）DF菅原由勢（日本）、アブドゥコディル・クサノフ（ウズベキスタン）、キム・ミンジェ（韓国）、伊藤洋輝（日本）MF久保建英、遠藤航（以上日本）、イ・ガンイン（韓国）FW三笘薫、上田綺世（以上日本）、ソン・フンミン