14日、衆議院の憲法審査会で、憲法改正の「緊急事態条項」の創設を巡り衆議院法制局が作成した条文のイメージ案について、各党が意見表明を行いました。「緊急事態条項」のイメージ案では、大災害などで国政選挙が長期間実施できない事態を想定し、「国会議員の任期延長」などについて、段階的な対応が示されています。「国会機能の維持」のため、「衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化」、「選