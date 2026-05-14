タレントの矢口真里（43）が、“印象ガラリ”な最新の自撮りショットを披露し、注目が集まっている。【映像】矢口真里、施術中の様子や“印象ガラリ”な姿これまでもInstagramで、度々自撮りショットを公開してきた矢口。2025年8月4日の投稿では、「よく肌綺麗ですねって言われますが、もちろんアプリで肌ツルッツルに加工してます。」とカミングアウト。2026年4月20日には美容医療を始めたことを明かし、施術中の写真をアップ