5月11日に放送された、『世界まる見え！テレビ特捜部』（日本テレビ系）の「児童婚」特集が、波紋を広げている。11日の放送では、イランに古くから残る風習として“児童婚”問題を取り上げた。VTRでは、37歳の男性が、妻の他界により、彼女の双子の妹のどちらかを後妻にしたいと主張。妹たちはまだ12歳だったが、イランの法律上、保護者と裁判所の認可があれば女性は8歳9カ月から結婚が可能だ。「双子の兄である、14歳のアミー